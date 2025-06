Yhä useampi nuori päätyy eläkkeelle ennen kuin työura ehtii edes alkaa – tässä syy

Suuri määrä nuoria jää tuoreen tutkimuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeelle joka viikko. Asiantuntija toivoo vastuunottoa myös työpaikoilta.

Vakuutusyhtiö Ilmarisen tutkimuksen mukaan eläkkeelle jää joka viikko bussilastillinen alle 35-vuotiaita. Yhä useampi nuori jää siis työkyvyttömyyseläkkeelle jo ennen kuin työura ehtii edes alkaa.

Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 24 prosenttia.

Vuonna 2023 Kelan tukea sai jo yli 20 000 nuorta, kun vielä vuonna 2013 luku oli 16 000.

Vaikeuksia elämään kiinnittymisessä

Osa nuorista on kunnianhimoisia ja motivoituneita, kun taas osa kamppailee kiinnittymisessä tai arjen hallinnassa.

Ilmarisen asiantuntijapsykologin Juho Mertasen mukaan nuorten elämään kiinnittymistä pitäisi pystyä tukemaan nykyistä vahvemmin myös työpaikoilla.

– Esimerkiksi nyt on moni kesätyöntekijä aloittanut työssään, niin [on tärkeää], että heitä tuetaan, perehdytetään ja neuvotaan ja että heille opetetaan työelämävalmiuksia ja -taitoja, jotka kantavat myös pidemmälle, Mertanen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Nuorten henkilökohtaisissa voimavaroissa on eroja.

– Eli joillakin on muita vahvempi kokemus vaikka siitä, että elämässä pärjää. Mutta myös esimerkiksi työ vaikuttaa vahvasti siihen, minkälainen työkyky on: saako esihenkilöltä tukea ja ovatko palauterakenteet kunnossa.

Asioita opetettava kädestä pitäen

Ilmarisen tutkimuksen mukaan nuoret ovat entistä valmiimpia myös vaatimaan hyvää johtamista ja oikeudenmukaista kohtelua.

Nuorilla on lisäksi sellaisia työelämävalmiuksia, joita nimenomaan nykyaikainen tieto- ja tunneintensiivinen työelämä vaatii.

– Mutta me myös huomasimme, että tiettyjä työelämävalmiuksia ei voi ehkä pitää itsestään selvänä. Aikaisemmin ehkä kotikasvatuksessa tai koulussa on tullut ymmärrys siitä, miten työkyvystä pidetään huolta ja esimerkiksi miten paljon etuajassa pitää olla työpaikalla, että on työvuoron alussa skarppina.

– Jos työelämätaitoja ei ole, kun työpaikalle tullaan, ja jos työntekijöiden taidot halutaan kuitenkin käyttöön, niitä pitää opettaa. Esihenkilön pitää sanoa vaikka, että tuolla bussilla et kerkeä töihin, jos sinun pitää tulla aikaisemmin. Eli kannetaan myös työnantajana vastuuta.

Nuorten perusodotukset työelämää kohtaan ovat Mertasen mukaan aika samat kuin ne ovat olleet aiemminkin: että on työtä, että siitä saa palkkaa, että työkaverit ivat kivoja ja että työ on merkityksellistä.

