Tampa Bay Lightning nousi neljän maalin takaa voittoon Boston Bruinsista NHL:n ulkoilmaottelussa. Ottelu pelattiin NFL-seura Tampa Bay Buccaneersin kotistadionilla noin 65 000 katsojan edessä muutaman plusasteen lämpötilassa.

Kotijoukkue aloitti ottelun räväkästi, kun Brandon Hagel heilutti verkkoa jo 11 sekunnin pelin jälkeen. Tämän jälkeen alkoi kuitenkin vieraiden näytös, ja Morgan Geekien osuma 28 minuutin kohdalla vei Bostonin 5–1-johtoon.

Oliver Björkstrand kavensi ylivoimalla vain hetkeä myöhemmin 2–5:een, ja tämän jälkeen nähtiin ottelun erikoisin hetki.

Tampan Andrei Vasilevski ja Bostonin Jeremy Swayman iskivät keskiympyrän tienoilla yhteen erittäin harvinaisessa maalivahtien välisessä tappelussa. Nujakka päättyi jo muutaman iskun jälkeen tuomareiden väliintuloon.

Tampa teki toisssa erässä vielä kaksi ylivoimamaalia, ja ottelussa tehot 1+3 tehnyt Nikita Kucherov tasoitti pelin 5–5:een päätöserän puolivälin jälkeen.

Ratkaisu haettiin voittomaalikisasta, jossa Jake Guentzel sinetöi ainoana onnistujana Tampalle 6–5-voiton.

Vuonna 1992 NHL:ssä aloittanut Tampa ei NHL:n verkkosivujen mukaan ollut koskaan aiemmin noussut neljän maalin tappioasemasta voittoon.

