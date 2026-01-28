Teon motiivina oli mustasukkaisuus, sanoo syyttäjä.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi keskiviikkona oikeudenkäynti, jossa 27-vuotiasta taksikuskia syytetään 30-vuotiaan miehen murhasta.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan taksikuski löi toista miestä 36 kertaa puukolla viime vuoden helmikuussa Näsijärvenkadulla Tampereella.

Teon motiivina on haastehakemuksen mukaan ollut mustasukkaisuus, sillä uhri seurusteli murhasta syytetyn miehen entisen avopuolison kanssa.

Mies oli suunnitellut henkirikosta ainakin kahden kuukauden ajan.

Hän oli yrittänyt ostaa internetistä ampuma-asetta kolmelta eri henkilöltä. Koska asekaupat eivät onnistuneet, mies osti helmikuussa puukon. Mies oli etsinyt myös tietoa netistä siitä, miten henkilö tapetaan veitsellä.

Päivää ennen henkirikosta mies oli muuttanut samaan kerrostaloon asuntoon, joka oli suoraan uhrin asunnon yläpuolella.

Kiinnitti puukon vyölle

Tekopäivänä taksikuskina työskennellyt mies oli pukenut collegehousujen päälle vyön, johon hän oli kiinnittänyt hankkimansa puukon.

Mies näki Keskustorin lähellä uhrin sekä entisen avopuolisonsa kuljettamat autot, joita lähti seuraamaan. Mies ajoi entisen avopuolisonsa auton rinnalle ja viittasi tätä ajamaan sivuun.

Kaikki kolme pysäköivät autonsa Näsijärvenkadulle, jolloin taksikuski kohtasi 30-vuotiaan miehen hyökäten suoraan tämän kimppuun.

Syyttäjän mukaan uhri kaatui puukonlyöntien voimasta maahan, jonka jälkeen taksikuski istui maassa makaavan uhrin päällä lyöden ja viiltäen tätä puukolla. Uhri kuoli tapahtumapaikalle ennen ensiavun saapumista.

Mies kiistää murhasyytteen, mutta myöntää syyllistyneensä hätävarjelussa tai hätävarjelun liioittelussa tehtyyn tappoon.

Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta.