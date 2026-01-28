Äitinsä murhasta syytetty 29-vuotias mies myöntää teon.

Henkirikos tapahtui 27. kesäkuuta Huittisissa asunnossa, jossa mies asui vanhempiensa kanssa.

Kirjallisen vastauksen mukaan mies oli henkirikoksen aikaan syyntakeeton, eli ei "kyennyt ymmärtämään tekonsa tosiasiallista luonnetta, merkitystä ja oikeudenvastaisuutta eikä säätelemään käyttäytymistään".

Syytteen mukaa mies oli suunnitellut äitinsä tappamista useiden päivien ajan. Hän muun muassa harjoitteli tekoa lyömällä keittiöveitsellä ilmastointiteipillä paikattua tyynyä, syytteessä sanotaan.

Tekopäivänä mies syyttäjän mukaan odotti isänsä poistuvan asunnosta ja meni sen jälkeen keittiöveitsen kanssa sohvalla nukkuneen äitinsä luokse. Siellä hän löi äitiään veitsellä yhteensä 44 kertaa.

Asian oikeudenkäynti alkoi keskiviikkona Satakunnan käräjäoikeudessa.

