Kun Norjassa selvisi kruununprinssi Haraldin tapailevan tuiki tavallista Sonjaa, syntyi soppa jota kommentoitiin ja arvioitiin pääministeriä myöten.

Norjan kuningas Haraldin, 89, ja kuningatar Sonjan, 88, rakkaustarina on kestänyt jo lähes seitsemänkymmentä vuotta, ja aikanaan pariskunta sai toden teolla taistella suhteensa eteen.

Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.

Kruunun takaa -sarjan jaksossa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili perkaavat sitä, millaisen mankelin läpi Harald ja Sonja joutuivat aikanaan menemään voidakseen olla yhdessä.

Harald ja Sonja tapasivat parikymppisinä vuonna 1959 yhteisen ystävän järjestämillä illallisjuhlilla. On kuvailtu, että parin ensikohtaaminen oli todella rakkautta ensi silmäyksellä.

Suhdetta jouduttiin kuitenkin salailemaan, sillä Haraldin isä kuningas Olavi ei hyväksynyt sitä, että hänen perijänsä menisi naimisiin tavallisen naisen kanssa. Sonja tuli hyvästä, porvarillisesta perheestä, mutta kuninkaallista syntyperää hän ei ollut.

Pariskunta pystyi pitämään suhteensa salassa pitkään, mutta noin viiden vuoden jälkeen julkisuuteen alkoi tihkua tietoa siitä, että Norjan tuleva kuningas seurustelee kaikessa hiljaisuudessa tavallisen tytön kanssa.