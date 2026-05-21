Valtiopäiväneuvos Kyösti Virrankoski on kuollut nopeasti edenneeseen syöpään, Virrankosken lähiomaiset kertovat. Virrankoski kuoli tänään torstaina Kauhavalla. Hän oli kuollessaan 82-vuotias.



Virrankoski toimi keskustan kansanedustajana vuosina 1991–1995, minkä jälkeen hän toimi Euroopan parlamentin jäsenenä 13 vuoden ajan vuosina 1996–2009.



Paikallispolitiikassa Virrankoski oli mukana sekä maakuntavaltuustossa että kaupunginvaltuustossa. Koulutukseltaan hän oli filosofian maisteri.