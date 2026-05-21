Kokenut ajo-opettaja sanoo, että hän joutuu teettämään oppilaillaan joskus hengitysharjoituksia.

Yli puolet Liikenneturvan tuoreeseen kyselyyn vastanneista käyttäytyy aggressiivisesti liikenteessä, koska haluaa osoittaa toisen toimivan väärin.

Yli 40 vuotta ajo-opettajana toiminut Markku Kähkönen kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa kokemuksistaan liikenneraivon, eli rattiraivon osalta.

Yleensä Kähkönen on raivon vastaanottavana osapuolena, kun ulkopuoliset ärsyyntyvät ajo-opetusautosta.

– Välillä jopa säälittää, miten paljon joitain korpeaa se liikenne.

Miten aggressiivisen kuskin suhteen pitäisi toimia sitten toimia?

– Mä olen sanonut aina oppilaille, että älä murehdi sitä, kun en mä ainakaan tunne, kuka siellä takana on.

Tunnistus hetkessä

Joskus raivoaja löytyy kuitenkin kuskin paikalta, ja konkariopettaja sanoo, että heidät tunnistaa nopeasti.

– Joistain näkee ihan hetkessä, joillain kuori kestää 2-3 tuntia. Sitten kun tulee ensimmäinen vastoinkäyminen, alkaa se hirveä huutaminen ja melskaaminen.

Kokenut opettaja pyrkii rauhoittamaan tilannetta.

– Rupeamme tekemään hengitysharjoituksia, ja sitten me mietimme, että "miksi minä käyttäydyn näin". Kun sitä hetken miettii, niin huomaa, ettei siihen ole mitään syytä.