Jääpallon miesten ja naisten MM-kilpailuja ei järjestetä tulevalla kaudella.
Kansainvälinen lajiliitto kertoo tiedotteessaan syyksi Suomen, Ruotsin ja Norjan vetäytymisen taloudellisista syistä johtuen.
Jääpallon MM-kisat peruttiin myös vuonna 2024.
Tänä vuonna lajin MM-turnaus pelattiin tammikuussa Porissa. Isäntämaa Suomi pelasi miehissä hienon turnauksen ja saavutti hopeaa. Ruotsi juhli maailmanmestaruutta.
Ennen finaalia Suomi oli voittanut kaikki ottelunsa ja lyönyt myös Ruotsin alkusarjassa.
Naisissakin Ruotsi voitti kultaa. Suomi jäi neljänneksi.