Juhamatti Aaltonen iskee armotta Leijonien yksityiskohtaan: "Ei tule toimimaan huippumaita vastaan"

– (Päävalmentaja Antti ) Pennanenkin puhuu, että kaikki ymmärtävät, että täytyy myös kehittyä, niin tehdään ehkä vähän kärpäsestä härkänen. Mutta tämä viiskolmonen ei tule toimimaan huippumaita vastaan tällaisella takakolmiolla, että pelaamme näin, Aaltonen paalutti.

Suomi pieksi Latvian torstaina Zürichissä lukemin 7–1 ja jatkoi puhdasta sarjaa, kun Leijonilla on jääkiekon miesten MM-kilpailuja takana neljä ottelua.

Neljä ottelua, neljä voittoa – ei huolta? Juhamatti Aaltonen nostaa kuitenkin asiantuntijana pöytään elementin, jonka ei usko toimivan Leijonien pelissä huippumaita vastaan.

– Kun pelaamme takakolmiolla, isot maat tulevat pelaamaan sen näin, että nämä siipimiehet ovat noilla. Jos sieltä lauotaan, he tulevat sieltä vastaan ja syövät ne kiekot. Silloin se ei tule toimimaan.