Prinssiveljesten Williamin ja Harryn vuosia kestänyt vihanpito voitaisiin vielä saada ratkeamaan, sanoo asiantuntija Satu Jaatinen.

Tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että kuninkaallisissa piireissä tunnelma toisinaan sakenee sukulaisten kesken ja riidat saavat valtavat mittasuhteet.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa MTV Uutisten toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen käyvät läpi sakeimpia kuninkaallisia riitoja.

Yhtä isoimmista kuninkaallisista riidoista on perattu näyttävästi viime vuosien aikana medioissa ympäri maailman, ja kyseessä ovat tietenkin prinssiveljekset William ja Harry.

Veljet eivät tiettävästi ole olleet vuosiin puheväleissä. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet muun muassa Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin vetäytyminen kuninkaallisesta elämästään ja useat haastattelut, joita he ovat sen jälkeen antaneet ja avautuneet kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista sekä sukulaisistaan.

Tilanne vaikuttaa äärimmäisen tulehtuneelta, eikä hovien sisäpiiristä ole huhuttu toivoa herättäviä tietoja veljesten suhteesta.

Jaatinen kertoo uskovansa, että tilanne voisi kuitenkin olla vielä pelastettavissa. Aloitteen siihen on kuitenkin tultava joltain muulta, kuin veljeksiltä itseltään.

– Lähinnä odottaisin, että kuningas (Charles) kutsuisi ensin Harryn perheineen käymään Englannissa.

Harry on vierallut Isossa-Britanniassa koko perheensä kanssa viimeksi kesällä 2022, jolloin vietettiin kuningatar Elisabetin valtakauden 70-vuotisjuhlaa.

Vuosien varrella Harry on vääntänyt oikeudessa siitä, kuuluuko hänen perheelleen valtiovaroin rahoitetut turvajärjestelyt, kun he vierailevat hänen synnyinmaassaan. Toistaiseksi oikeudessa on linjattu, ettei kuulu.

– Kaiken tämän möykyn yksi osa on juuri tämä, että onko se turvallista ja kuka ne turvamiehet maksaa. Nyt sitten odotellaan, että voisiko kuningas sen verran kaivaa kuvettaan, että olisi ne mustat autot mennen tullen, ettei tarvitsisi perheen sitä jännittää.

Viime vuosina Harry on vieraillut itsekseen Isossa-Britanniassa useampaan otteeseen, mutta vierailut ovat olleet pikaisia eikä hän ole tavannut sukulaisiaan – lukuun ottamatta alkuvuotta 2024, jolloin Harry lensi tapaamaan isäänsä kuultuaan tämän syöpädiagnoosista.

– Jos ensin aloittaisi, että isä ja poika vähän juttelisivat ja sitten ehkä voitaisiin juoda teet isommallakin porukalla. Kyllä he ovat varmaan ikävämpiäkin ihmisiä tavanneet kuin omat perheenjäsenensä, Jaatinen kertaa.

– Ja Harryhan ei ole tehnyt mitään rikollista, Haili toteaa.

– Niin, kun siinä perheessä on nyt pahempiakin esimerkkejä, Jaatinen jatkaa.