Vuosien ajan Diana ja hänen puolisonsa prinssi Charlesintäti prinsessa Margaret olivat itse asiassa hyviä ystäviä. Heitä yhdisti muun muassa yhteiset kokemukset, sillä kumpikin prinsessa oli tahollaan eronnut. Molemmat myös asuivat Kensingtonin Palatsissa Lontoon Hyde Parkin laidalla.
Jaatisen mukaan prinsessoilla oli myös yhteinen harrastus.
– He kävivät yhdessä uimassa palatsin uima-altaassa, he käänsivät sieltä aina turvakamerat pois päältä, jotta pystyivät uimaan ilman uimapukuja. Se oli heidän harrastuksensa.
Vuonna 1995 prinsessojen suhde kuitenkin muuttui, kun Diana antoi surullisen kuuluisan BBC:n Panorama-ohjelman haastattelunsa, jossa avautui avioliittonsa karikkoisuudesta sekä "ruuhkaisuudesta", eli Charlesin ja Camilla Parker Bowlesinsalasuhteesta.
– Se oli Margaretille aivan liikaa. Hän tunsi, että Diana on pettänyt koko porukan. Ja vielä Margaret oli itsekin eronnut, mutta oli pitänyt suunsa kiinni ja jatkanut töitä perheen parissa. Sitten Diana sitten menee höpöttelemään muiden asioista. Margaret koki, ettei näistä asioista puhuta, vaan nämä pidetään visusti perheen sisällä, Jaatinen kertoo.
Margaret suuttui Dianalle niin verisesti, ettei suostunut enää edes puhumaan tälle. Vihanpito näkyi jopa sen jälkeen, kun Diana menehtyi auto-onnettomuudessa kaksi vuotta myöhemmin.
– Kun oli hautajaiset ja arkku hitaasti lipui Buckinghamin palatsin ohi, siinä oli koko kuninkaallinen perhe, joka kumarsi surun ja arvonannon merkiksi. Kaikki paitsi Margaret, joka piti päänsä pystyssä siellä porukassa, Jaatinen sanoo.
Muun muassa kuningatar Elisabet, Margaretin isosisko, kumarsi kuuluisalla tavalla Dianan arkulle sen lipuessa ohi. Siitäkin huolimatta Margaret piti päänsä.
