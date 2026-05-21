Manchester Unitedin luottopuolustaja Harry Maguire ei ole mukana Englannin MM-joukkueessa.
Maguire vuosi tiedon kohtalostaan sosiaalisessa mediassa. Englannin päävalmentajan Thomas Tuchelin on määrä julkistaa Englannin MM-joukkue perjantaina.
– Olin luottavainen siitä, että pystyisin edustamaan maatani kesän arvokisoissa pelaamani sarjakauden jälkeen. Olen shokissa ja murtunut tästä päätöksestä, Maguire kirjoittaa Instagram-tilillään.
Maguiren entinen joukkuetoveri David de Gea hämmästeli myös päätöstä julkaisun kommenttikentässä.
– Mitä???????? de Gea kirjoittaa.
Maguire on esiintynyt tällä kaudella väkevästi Manchester Unitedin takalinjoilla. Vielä maaliskuun maaotteluissa Maguire oli mukana Englannin miehistössä.
BBC:n mukaan Tuchel olisi tekemässä myös muita kovia päätöksiä. BBC:n saamien tietojen mukaan myös Manchester Cityn Phil Foden ja Chelsean Cole Palmer olisivat näillä näkymin jäämässä rannalle Pohjois-Amerikkaan suuntaavasta MM-kisakoneesta.