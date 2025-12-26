Prinssi Philip eli vuosikausia elämänsä loppuun asti syvästi inhoten entistä miniäänsä.

Tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että kuninkaallisissa piireissä tunnelma toisinaan sakenee sukulaisten kesken ja riidat saavat valtavat mittasuhteet.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa MTV Uutisten toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen käyvät läpi sakeimpia kuninkaallisia riitoja.

Yksi historiallisen eeppisistä kuninkaallisista riidoista löytyy Isosta-Britanniasta, ja se sai alkunsa 1990-luvun alun tienoilla.

Riidan osapuolet olivat edesmennyt prinssi Philip ja hänen poikansa, silloisen prinssin Andrew'n puoliso, entinen herttuatar Sarah Ferguson, eli Fergie.

Kun Andrew ja Fergie menivät naimisiin vuonna 1986, oli Philip erittäin mieltynyt miniäänsä. Fergie oli perheelle entuudestaan tuttu, sillä hänen isänsä oli tehnyt töitä kuninkaallisille hevosten parissa. Andrew ja Fergie tapasivatkin toisensa ensi kertaa jo lapsina.

Fergie myös opetteli lentämään sekä helikopteria että lentokonetta ja hommasi lupakirjat, mikä sekin miellytti Philipiä, joka oli innokas lentäjä. Lisäksi Fergie oli läheinen Andrew'n äidin kuningatar Elisabetin kanssa, ja kaksikko jopa lounasti kahden kesken säännöllisin väliajoin.

1990-luvulle tultaessa alkoi kuitenkin jo olla aika paljon huhuja siitä, että Andrew'n ja Fergien avioliitossa oli ulkopuolista vipinää.

– Elisabet ilmeisesti oli myös sanonut Fergielle, että nyt kannattaisi vaan sinnitellä ja koittaa saada tämä avioliitto toimimaan. Mutta, toisin kävi, kun tuli tämä "kaiken kruunu", eli kuvat siitä, kun Fergie oli lomamatkalla tämän amerikkalaisen liikemiehen kanssa, jonka suuhun Fergien varpaat päätyivät, Haili kertaa jaksossa.

Paparazzin ottamat kuvat, jotka julkaistiin Daily Mailissa, aiheuttivat valtavan kohun. Varsinkin prinssi Philipille ne olivat myös liikaa.

Kuvien julkaisuajankohta oli varsin kiusallinen senkin takia, että kuninkaalliset olivat tuolloin yhdessä Balmoralin linnassa Skotlannissa viettämässä lomaa.

– Siellä on ollut varmaan aika kiusallinen tunnelma aamupalapöydässä, kun sinne on levitetty ne Daily Mailin kuvat ja tämä on tullut ilmi, Haili miettii.

Tuohon aikaan Fergie ja Andrew olivat jo asumuserossa. Elisabet ja Philip olivat siitä huolimatta kutsuneet entisen miniänsä lomailemaan kanssaan Balmoraliin, olihan hän lastenlasten prinsessa Beatricen ja prinsessa Eugenien äiti.

– Se sitten osoittautui sillä tavalla virheeksi, että Philipiltähän meni kuppi nurin erittäin tehokkaasti, Jaatinen kertoo.

Philip suuttui niin verisesti, että pyysi Fergietä poistumaan samantien paikalta.

– Että voisitko häipyä, ja ei tarvitse itseasiassa enää hirveästi samoissa lukaaleissa olla tämän jälkeen. Kyllähän Charlesilla ja Dianalla oli ollut omat vipellyksensä, mutta se, että oli noin selkeä valokuvatodiste, ja vielä uima-altaalla hieman yläosattomissa, oli liikaa kaikkea yhteen tilanteeseen, Jaatinen kertoo.