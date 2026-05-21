Leijonat-legenda Petteri Nummelin lupaili edustamaltaan Latvialta limaa, josta ei pääse edes Barkov läpi. Murskatappioon päättyneen ottelun jälkeen apuvalmentaja antoi Leijonille kunniaa ja povasi suoraan MM-kultaa.

– Mistä jäi kiinni? Varmaan siitä, että toinen oli niin paljon parempi. Ei siinä mitään muuta ollut, Nummelin totesi napakasti 1–7-tappiosta.

Latvia aiheutti pientä turbulenssia, kun se iski maalin vain 10 sekunnin pelin jälkeen. Suomi ei kuitenkaan todellisuudessa horjunut, vaan tinttasi ensimmäiseen erään kolme maalia.

– Jokaisen pitäisi ymmärtää, ketä siellä vastassa on. Tällä tasolla pelaajan täytyy valmistaa itsensä. Hyvin näytettiin olevan valmiina, siitä ei jääny kiinni, Nummelin heitti joukkueensa salamamaaliin viitaten.

Latvia oli Leijonille vain suupala. Peräti 15 MM-turnausta maajoukkueessa puolustanut maailmanmestari kuittasi kotimaansa iskukyvystä herkulliseen sävyyn.

– No siis... mitä olen näitä pelejä nähnyt, niin onko täällä nyt muita jotka voi voittaa kuin Suomi?