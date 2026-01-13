Norjan energiaministeriö on myöntänyt 57 uutta lupaa öljyn ja kaasun tuotantoon.

Norjan uudet öljyn- ja kaasunporauskohteet sijaitsevat Norjan mannerjalustalla, ja luvat hyödyntää niitä on jaettu 19 yhtiölle.

Viisi kohdetta sijaitsee Barentsinmerellä, 21 Norjanmerellä ja 31 Norjan puolella Pohjanmerta.

Energiaministeri Terje Aasland totesi tiedotteessa, että Norja on Euroopan tärkein energiantuottaja, mutta että öljyntuotanto alkaa lähivuosina laskea.

Siksi hänen mukaansa on tärkeää hidastaa tuotannon laskua ja varmistaa mahdollisimman suuri tuotantomäärä myöntämällä uusia lupia.

– Tämä on tärkeää, jotta turvataan öljy- ja kaasualan toiminta, joka on elintärkeä työpaikkojen, arvonlisän ja Euroopan energiaturvallisuuden takia, ministeri perusteli.

Norja on jakanut tuotantolupia vuosittaisilla lupakierroksilla vuodesta 2003 alkaen.