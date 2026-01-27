Aiemmin taposta epäiltyä miestä epäillään kuitenkin yhä rikoksesta.
Poliisi ei enää epäile Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla tapahtunutta tulipaloa tapoksi tai paloa tahallaan sytytetyksi.
Poliisi oli aiemmin sitä mieltä, että sillä on vahvat syyt epäillä paloa tahallaan sytytetyksi. Tammikuun aikana suoritettujen tarkempien teknisten tutkimusten perusteella palolle löytyi kuitenkin luonnollinen syy: Palo syttyi asunnon eteisessä olleesta jääkaapista.
Poliisi sai tulipalosta ilmoituksen 19. joulukuuta iltapäivällä puoli neljän jälkeen. Ilmoituksen mukaan asuinrakennus Nivalan Sahakadulla oli ilmiliekeissä. Asunnossa kirjoilla ollut henkilö löytyi sammutustöissä talosta kuolleena.
Poliisi oli aiemmin ottanut tapauksesta kiinni 1960-luvulla syntyneen miehen, jota se epäili taposta ja tuhotyöstä. Nyt hänet on vapautettu tutkintavankeudesta.
Miestä epäillään kuitenkin yhä rikoksesta.
– Vangittuna ollut rikoksesta epäilty on poistunut asunnosta palon sytyttyä eikä ole hälyttänyt apua, joten poliisi jatkaa hänen osaltaan asian selvittämistä ainakin heitteillepanona, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Mies ja uhri tunsivat toisensa.