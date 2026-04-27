Nikotiinipussien käyttö näkyy yhä pahemmin neuvoloissa: "Jotkut eivät miellä sitä yhtä vaaralliseksi kuin tupakkaa"

Neuvoloiden mukaan raskaana olevat eivät aina tiedä nikotiinipussien käytön haittavaikutuksista.

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Tutkijan mukaan Suomen nikotiinipolitiikka on epäonnistunut. Nikotiinipussien käyttö raskaana olevilla on lisääntynyt Helsingissä neuvoloiden havaintojen mukaan. Helsingin neuvoloista kerrotaan MTV Uutisille, että nikotiinipussien käyttö raskaana olevien keskuudessa on lisääntynyt osassa neuvoloissa selkeästi viime vuosina. Nikotiinipussien käyttö tulee esille raskauden ensikäynnillä. – Moni käyttäjä on huolissaan ja he ovat myös motivoituneita lopettamaan käytön. Vastausten perusteella on kuitenkin myös viitteitä siitä, että jotkut raskaana olevat eivät tiedä nikotiinipussien käytön haittavaikutuksista. – Jotkut eivät miellä nikotiinipusseja yhtä vaaralliseksi kuin tupakkaa, eli he eivät ole tienneet nikotiinipitoisuuksista ja sen haitoista sikiön hapensaantiin, Helsingin neuvoloista vastataan. Vastauksen välitti MTV Uutisille ylihoitaja, joka vastasi kaikkien neuvoloiden puolesta yleisellä tasolla. Nuoriin vetoavat myös nikotiinituotteiden erilaiset maut ja tuotteen helppokäyttöisyys. Nikotiinipussien maut lisäävät houkuttelevuutta

Tuoreen Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n

mukaan nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käyttö liittyy nuorilla sosiaalisiin tilanteisiin.

Erityisesti makuaineelliset nikotiinipussit koetaan nuorten keskuudessa ”trendikkäimmiksi” kuin esimerkiksi savukkeet.

Makuaineettomat nikotiinipussit taas olivat nuorten mielestä epätrendikkäitä.

Kyselyn mukaan kolme keskeisintä syytä nikotiinipussien käyttöön nuorilla olivat riippuvuus nikotiinista, kokeilunhalu sekä ryhmäpaine.

Nuoriin vetoavat myös tuotteiden erilaiset maut ja tuotteen helppokäyttöisyys.

Nikotiinipussit sisältävät riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia, ja niiden nikotiinimäärä voi olla jopa suurempi kuin savukkeissa tai nuuskassa.

Nikotiini imeytyy suun limakalvojen kautta verenkiertoon.

Suomessa sallittiin vuonna 2023 nikotiinipussien myynti.

"Riippuvuus voi olla melko voimakas"

Tampereella raskaana olevien nikotiinipussien käytön lisääntymistä ei ole havaittu, mutta odottavien puolisoiden käyttö on neuvoloiden mukaan yleistynyt.

Kaikki odottajat eivät ole pystyneet vieroittautumaan nikotiinipusseista raskauden aikana.

– Tuntuu, että riippuvuus voi olla melko voimakas ja käytetään ehkä voimakkaita valmisteita, Tampereen neuvoloista vastataan.

Yksittäistapauksissa raskaana olevat ovat olleet myös huolissaan siitä, että mitä jos lapsi löytää pussin roskakorista ja laittaa sen suuhunsa.

Moni vaihtaa tupakan nikotiinipusseihin raskauden ajaksi.

Tupakointi vähentynyt

Helsingin ja Tampereen neuvoloista kerrotaan, että muiden nikotiini- ja tupakkatuotteiden kohdalla ei ole nähty lisääntymistä.

– Tupakan käyttö on vähentynyt ainakin jossain määrin ja vaihtunut joko nuuskaan tai nikotiinipusseihin. Lastenneuvolakäynneillä tulee myös enemmän ilmi, että vanhemmat eivät enää tupakoi, mutta voivat käyttää nikotiinipusseja, Helsingin neuvoloista kerrotaan.

Tampereen neuvoloissa on havaittu, että moni lopettaa tupakoinnin raskauden ajaksi, mutta synnytyksen jälkeen tupakointi saattaa jatkua.

Nikotiinipussit ovat erityisesti nuorten ja tyttöjen suosiossa.

Samankaltainen kehitys kuin tupakan kanssa noin 15 vuotta sitten

MTV Uutisten neuvolakyselyn havainnot saavat tukea myös tutkijalta.

Raskaudenaikaista tupakointia parinkymmenen vuoden ajan tutkinut Turun yliopiston yleislääketieteen apulaisprofessori Mikael Ekblad kertoo kuulleensa neuvoloista hyvin samankaltaisia havaintoja nikotiinipussien käytön lisääntymisestä.

Kouluterveyskyselyn mukaan nikotiinipusseja päivittäin käyttävien osuus on noussut kahden vuoden aikana ammattikouluissa opiskelevilla tytöillä yhdestä prosentista 15 prosenttiin. Myös lukiotytöillä osuus on kasvanut 0,4 prosentista viiteen prosenttiin.

Tarkkaa tilastointia raskaana olevien nikotiinipussien tai sähkösavukkeiden käytöstä ei ole, mutta ilmiö on tutkijan mukaan samankaltainen kuin tupakan kanssa vuosina 2010–2015.

– Silloin jopa 15 prosenttia raskaana olevista naisista tupakoi samaan aikaan kun naisten yleinen tupakointi oli noin 12–13 prosenttia. Nyt vastaava kehitys näkyy nikotiinipussien käytössä nuorilla tytöillä, Ekblad sanoo.

Tupakointi on sittemmin vähentynyt merkittävästi.

Ekbladin mukaan alkuraskauden aikana tupakoi nykyisin noin 6,3 prosenttia odottavista, ja heistä yli puolet lopettaa tupakoinnin raskauden aikana.

Moni kuitenkin vaihtaa tupakan nikotiinipusseihin raskauden ajaksi.

– Tämä ei ole ratkaisu. Nikotiinipusseissa nikotiinipitoisuudet voivat olla valtavia verrattuna tupakkaan. Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on yksi keskeisimmistä sikiölle haitallisista aineista, Ekblad sanoo.

Kaikkia nikotiinin haittavaikutuksia ihmisiin ei vielä tiedetä.

Tällaisia vaikutuksia nikotiinilla voi olla

Nikotiini kulkeutuu istukan läpi sikiöön, ja sikiön nikotiinipitoisuus voi olla jopa äidin pitoisuuksia korkeampi. Altistuminen vaikuttaa muun muassa aivojen, keuhkojen, suoliston ja verisuoniston kehitykseen. Vastasyntyneillä voidaan havaita myös nikotiinin vieroitusoireita.

– Tutkimusnäyttö ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on yhä osin rajallista, mutta yhteyksiä nikotiinin käytön kanssa on havaittu esimerkiksi vastasyntyneen uneen, koliikkioireisiin ja kohonneeseen kätkytkuoleman riskiin, Ekblad sanoo.

Nikotiinille altistuminen voi jatkua myös syntymän jälkeen imetyksen kautta, ja nikotiinituotteiden käyttö voi vaikeuttaa myös raskautumista.

Ekbladin mukaan Suomen nikotiinipolitiikka on epäonnistunut, kun nikotiinipussit päästettiin markkinoille vuonna 2023 ja uudet sukupolvet koukuttuivat nikotiiniin.

Hänen mukaansa tärkeintä olisi nyt ennaltaehkäistä käyttöä ja lisätä tietoisuutta nikotiinin vaikutuksista.

Lisäksi tarvitaan poliittisia päätöksiä esimerkiksi nikotiinipussien vahvuuksien ja makujen rajoittamiseen sekä ostoikärajan nostamiseen.

– Nikotiinituotteiden ostoikärajan nostaminen 20 vuoteen olisi tärkeä poliittinen keino. Se nostaa myös aloittamis- ja kokeiluikää, ja mitä korkeammaksi se nousee, sitä harvempi edes kokeilee.

Nikotiinipussien käyttö näkyy kasvavasti neuvoloissa | MTV Uutiset