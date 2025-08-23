Peukkuhuume näkyy jo lähes puolessa turvakodeista – "Muuttanut asiakkaan käytöstä hyvin nopeasti"

Lähes puolessa Suomen turvakodeista on huomattu Alfa-pvp:n käytön näkyvän turvaa hakevien ihmisten tilanteissa, kertoo MTV Uutisten kysely turvakodeille.

Alfa-pvp eli peukkuhuume näkyy lähes puolessa Suomen turvakodeista, selviää MTV Uutisten kyselystä.

MTV Uutiset kysyi kaikilta Suomen 28:lta turvakodilta, onko peukun käyttö näkynyt turvakotien tilanteissa joko niin, että turvakotiin hakeutuja on itse peukun käyttäjä tai hän hakee turvaa peukun takia väkivaltaiseksi muuttuneesta suhteesta.

12 turvakotia kertoo peukun näkyvän turvaa hakevien ihmisten tilanteissa.

Muutama turvakoti kertoo kyseessä olevan epäilys tai oletus, sillä asiakkaat eivät välttämättä kerro todenmukaisesti päihteiden käytöstään.

Peukku on näkynyt tavalla tai toisella Helsingin turvakodeissa, Vantaalla, vain naisille tarkoitetussa turvakoti Monassa, Hämeenlinnassa, Etelä-Karjalassa, Keski-Uudenmaan turvakodissa, Porvoossa, Raahen turvakodissa sekä kahdessa Tampereen turvakodissa.

Turvaa voi joutua hakemaan myös muualta kuin kotipaikkakunnaltaan.

MTV Uutiset kertoi viime syksynä, kuinka yli tuhat apua tarvitsevaa on käännytetty turvakodeista tilanpuutteen vuoksi.

Turvakodilla tarkoitetaan paikkaa, jonne väkivaltaa tai väkivallan uhkaa esimerkiksi parisuhteessa kokevat henkilöt voivat hakeutua turvaan.

"Asiakkaan huoneesta löytynyt lasipiippu"

Kaikissa Helsingin kolmessa turvakodissa peukun käytön kerrotaan näkyvän.

Yhdestä korostetaan kyseessä olevan oletus asiakkaan peukun käytöstä.

Muista Helsingin turvakodeista kerrotaan, että alfa-pvp:n käyttö on näkynyt sekä syynä turvakotiin hakeutumiselle että myös asiakkaiden omassa käytöksessä.

– Osa asiakkaista on kertonut, että heidän puolisonsa, avopuolisonsa, seurustelukumppaninsa tai entinen kumppaninsa käyttää peukkua. Asiakkaiden kuvauksissa läheisten käytös on muuttunut peukun käytön myötä väkivaltaisemmaksi ja arvaamattomaksi.

– Joissakin tapauksissa asiakkaan huoneesta on löytynyt lasipiippu, jota käytetään peukun polttamiseen.

Yhdestä Helsingin turvakodista sanotaan, että tilanne turvakodissa heijastaa laajemmin peukun käyttöä yleisesti tällä hetkellä, eikä peukku ole siihen verraten näkynyt erityisesti.

Peukku korostuu pääkaupunkiseudulla sekä muualla Etelä-Suomessa sijaitsevien turvakotien vastauksissa. Peukku näkyy esimerkiksi kaikissa Helsingin turvakodeissa.

Pääkaupunkiseudulla sijaitseva turvakoti kertoo peukkutilanteen näkyvän erityisesti syynä turvakotiin hakeutumiselle.

– Erittäin moni asiakas on kertonut puolison (useimmiten avio- tai avomies) käyttäneen peukkua ja se on johtanut väkivaltaan.

Turvakodin mukaan on tilanteita, joissa aiemmin väkivallaton suhde on muuttunut väkivaltaiseksi.

– Peukku kärjistää tilanteita ja lisää väkivallan käyttöä parisuhteessa.

– Esiin on tullut, että väkivallan tekijällä on ollut peukun käyttöä sekä myyntiä.

"Peukku muuttanut asiakkaan käytöstä"

Peukku on alkanut yleistyä myös Helsingin ulkopuolella turvaa hakevien puheissa.

Keski-Uudenmaan turvakodista kerrotaan, että sinne on tullut ihmisiä, jotka ovat hakeneet turvaa peukun käyttäjiltä, ja jotkut asiakkaat ovat myös kertoneet käyttäneensä tai kokeilleensa peukkua.

Peukun käyttö aiheuttaa esimerkiksi kiihtyneisyyttä, harhaluuloisuutta, paranoidista psykoosia ja väkivaltaista käyttäytymistä. Kuvassa poliisin takavarikoimaa peukkua.

Myös Etelä-Suomen ulkopuolelta on tehty yksittäisiä havaintoja peukun käytöstä.

Tampereen turvakodeista kerrotaan, että turvakoteihin on tullut yksittäisiä asiakkaita, jotka ovat käyttäneet peukkua.

– Peukku on muuttanut asiakkaan käytöstä hyvin nopeasti ja hyvin arvaamattomaksi. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskiä asiakkaalle itselleen, muille asiakkaille ja henkilökunnalle.

Useat turvakodit myös korostavat, että yleisesti päihteet ja mielenterveyden ongelmat näkyvät nyt enenevässä määrin turvakotien asiakkaiden tilanteissa.

Vaikka peukku ei ole näkynyt kaikkialla, tilanteesta ollaan myös huolissaan.

– Viimeaikaisen uutisoinnin perusteella herää kyllä huoli, missä vaiheessa peukku alkaa näkyä myös meillä ja miten, Jyväskylässä sijaitsevasta turvakodista kerrotaan.