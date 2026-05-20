SDP haluaisi nostaa tupakkatuotteiden ikärajan 20 vuoteen. Kokoomus voi ehdottaa vielä kovempaa kieltoa uusille sukupolville.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) arvioi MTV Uutisille, ettei Suomi ole saavuttamassa tavoitettaan savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta vuonna 2030.
MTV Uutiset kysyi kuuden suurimman puolueen kantoja siihen, mitä seuraavan hallituksen tulisi tehdä nuorten nikotiinipussien käytön vähentämiseksi.
Tällä hetkellä kannatuskyselyitä johtava SDP haluaisi nostaa kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan 20 vuoteen.
– Lisäksi on oleellista vähentää sekä nikotiinituotteiden sallittua nikotiinimäärää että nikotiinituotteiden houkuttelevuutta ja saatavuutta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen linjaa.
Myös vihreät ja vasemmistoliitto ovat valmiita harkitsemaan nikotiinipussien ostoikärajan korottamista sekä korkeimpien sallittujen nikotiinipitoisuuksien laskemista.
"Hallitukselta tarvitaan valistusta kouluissa ja neuvoloissa"
Nykyinen hallitus on kieltänyt nikotiinipussien hallussapidon alaikäisiltä ja rajoittanut esimerkiksi sallittua makuvalikoimaa ja markkinointia.
Tarkkoja seuraavia askelia hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset eivät tässä kohtaa esitä.