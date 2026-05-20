



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Näin puolueet rajaisivat tupakan ja nikotiinipussien myyntiä | MTV Uutiset

Näin puolueet kiristäisivät tupakan ja nikotiinipussien myyntiä 1:59 Ministeri Sanni Grahn-Laasonen: Suomen tupakka- ja nikotiinitavoite näyttää mahdottomalta saavuttaa. Julkaistu 49 minuuttia sitten Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi SDP haluaisi nostaa tupakkatuotteiden ikärajan 20 vuoteen. Kokoomus voi ehdottaa vielä kovempaa kieltoa uusille sukupolville. Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) arvioi MTV Uutisille, ettei Suomi ole saavuttamassa tavoitettaan savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta vuonna 2030. MTV Uutiset kysyi kuuden suurimman puolueen kantoja siihen, mitä seuraavan hallituksen tulisi tehdä nuorten nikotiinipussien käytön vähentämiseksi. Tällä hetkellä kannatuskyselyitä johtava SDP haluaisi nostaa kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan 20 vuoteen. – Lisäksi on oleellista vähentää sekä nikotiinituotteiden sallittua nikotiinimäärää että nikotiinituotteiden houkuttelevuutta ja saatavuutta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen linjaa. Myös vihreät ja vasemmistoliitto ovat valmiita harkitsemaan nikotiinipussien ostoikärajan korottamista sekä korkeimpien sallittujen nikotiinipitoisuuksien laskemista. Lue myös: Ministeri: Suomen tupakkatavoite näyttää jäävän haaveeksi – professorilta kova ehdotus "Hallitukselta tarvitaan valistusta kouluissa ja neuvoloissa" Nykyinen hallitus on kieltänyt nikotiinipussien hallussapidon alaikäisiltä ja rajoittanut esimerkiksi sallittua makuvalikoimaa ja markkinointia. Tarkkoja seuraavia askelia hallituspuolueet kokoomus ja perussuomalaiset eivät tässä kohtaa esitä.

– Seuraavalta hallitukselta tarvitaan vahvaa valistusta kouluissa ja neuvoloissa, tehokasta ikärajavalvontaa sekä toimia, joilla estetään lasten ja nuorten koukuttuminen uusiin nikotiinituotteisiin, kokoomuksen Mia Laiho sanoo.

– Hinnat ovat näissä verojen johdosta jo nyt hyvin korkeat. Hyvä lisätoimi voisi olla asennekasvatus ja tiedotus, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä miettii.

Tupakan täyskielto uusille sukupolville?

Iso-Britannia päätti huhtikuussa kieltää tupakan ostamisen elinikäisesti vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneiltä.

Kokoomus on Suomen suurista puolueista innokkain samankaltaiseen kovaan kieltoon.

Puolueessa on laadittu tavoiteohjelma, jonka mukaan tupakan myynti kiellettäisiin vuonna 2030 kokonaan vuoden 2015 jälkeen syntyneille nuorille. Tavoiteohjelma hyväksytään kesäkuun puoluekokouksessa, joskin siihen voidaan tehdä vielä muutoksia.

Muut puolueet ovat tupakan "sukupolvikiellon" suhteen varovaisempia.

– Ison-Britannian ratkaisu on kiinnostava, ja Suomen kannattaa seurata sitä tarkkaan. Samalla malli herättää paljon kysymyksiä. Olisiko syntymäaikaan perustuva täyskielto perustuslain mukainen? Kun kieltolaki ei toiminut aikoinaan alkoholille, voiko se silti toimia tupakalle? vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pohtii.

– Vasemmistoliitto ei kannata tupakan ostamisen täysikieltoa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela toteaa.

– Emme ole linjanneet täyskiellon puolesta tai usko sellaisiin keinoihin. Ihmiset osaavat tehdä omat valintansa holhoamatta, perussuomalaisten Jani Mäkelä ajattelee.

Keskusta ei vastannut MTV Uutisten nikotiiniaiheiseen kyselyyn.

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) kannatti Ylen haastattelussa Britannian mallia Suomeen. Hän sanoi aikovansa saada asian vireille vielä tämän hallituskauden aikana ja puivansa sitä ensin sosiaali- ja terveysministeriön ministereiden kanssa.