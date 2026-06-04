THL:n tutkimuksen mukaan energiajuomien terveyshaitat näkyvät yhä enemmän suomalaisilla nuorilla. Pojista 17 prosenttia sai kofeiinia yli suositellun rajan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen mukaan 42 prosenttia nuorista nauttii energiajuomia vähintään kerran viikossa, pieni osuus jopa päivittäin. Vähintään lievää riippuvuutta kokee 70 prosenttia.

Neljännes kokee juovansa liikaa ja yhtä monella riippuvuus on jopa hyvin voimakasta.

Suuri määrä nuorista juo energiajuomia säännöllisesti.MTV

THL:n mukaan lisääntyneellä energiajuomien kulutuksella on tuntuva vaikutus nuorten terveyteen.

– Sillä on vaikutuksia sykkeeseen, eli sydän‑ ja verenkiertoelimistöön, verenpaineen nousua ja sydämentykytyksiä on raportoitu. Lisäksi se vaikuttaa suun terveyteen aika voimakkaasti, sillä energiajuomissa on paljon happoja, sanoo tutkimuspäällikkö Susanna Raulio THL:stä.

Tutkimus selvitti laajemminkin nuorten ravitsemusta. Alaikäisille suositeltu kofeiinimäärä ylittyi tytöistä yhdeksällä ja pojista 17 prosentilla. THL on jo pitkään ajanut rajoituksia ja ehdottaa nyt energiajuomien myyntikieltoa alle 18-vuotiaille.

Nuorilta vaihteleva vastaanotto

Näin kommentoivat nuoret, joita MTV Uutiset haastatteli kauppakeskus Triplassa Helsingissä.