Ruotsalaisten nikotiininhimo näyttää kasvaneen.
Ruotsalaisnaiset himoitsevat nuuskaa, selviää ruotsalaisen päihdetietoutta levittävän CAN-järjestön tuoreesta raportista. Kyseinen kolmannen sektorin toimija tuottaa tietoa muun muassa ruotsalaisten nikotiinin, alkoholin ja huumeiden käytöstä. Raportista uutisoi muun muassa uutistoimisto TT.
Perinteisen tupakan poltto on pudonnut Ruotsissa erittäin matalalle tasolle. Raportin mukaan vain alle viisi prosenttia väestöstä tupakoi päivittäin, mikä on ollut maassa tavoitteena.
Niin ikään sähkötupakan käyttö Ruotsissa on koko väestön tasolla vähäistä. Vain viitisen prosenttia ruotsalaisista sähkötupakoi.
Nuuska houkuttaa
Raportti nostaa esiin huolestuttavan trendin: 19–29-vuotiaiden ikäryhmässä nikotiininkäyttö on lisääntynyt.
Vielä 2010-luvun alussa kyseisestä ikäryhmästä noin 35 prosenttia käytti jotain nikotiinituotetta. Menneenä vuonna luku oli jo noin 44 prosenttia.
Myös sähkötupakan käyttö, eli niin kutsuttu vapettaminen vaikuttaa olevan erityisesti nuorten aikuisten suosiossa. Raportin mukaan 17–29-vuotiaiden ryhmässä ”vapea” käyttää tutkimuksen mukaan 16 prosenttia