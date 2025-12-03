Pirunpeli-ohjelmasta nähdään tänään keskiviikkona 3. joulukuuta jännittävä finaali.

Pirunpelin ensimmäinen kausi huipentuu tänään 3. joulukuuta nähtävään jännittävään finaaliin. Finaalipelaajat joutuvat antamaan kaikkensa ja paljastamaan pelin mittaan laatimansa juonet. Millainen pelaaja ja pelityyli palkitaan suurella rahapalkinnolla? Pirunpeli päättyy ja voittaja ratkeaa.

Sarjassa 12 julkisuudesta tuttua henkilöä ovat kilpailleet toisiaan vastaan äänestämällä ja suorittamalla erilaisia pelejä, ja lopulta yksi heistä kruunataan voittajaksi. Sarja alkoi 17. syyskuuta 2025 ja esitetään MTV Katsomossa ja MTV3:lla.