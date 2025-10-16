Pirunpeli-ohjelman käänne sai Niko Saarisen raivon partaalle.

Pirunpeli-ohjelmassa koettiin yllätyskäänne, kun kellaripelaajat muuttivat takaisin yläkertaan muiden pelaajien luokse viidennessä jaksossa.

Ylläkerran pelaajilla ei ole ollut hajuakaan siitä, että pelistä ulosäänestetyt pelaajat ovat edelleen mukana ohjelmassa ja asuneet tähän asti talon kellarissa.

Niko Saarinen ei säästellyt sanojaan, kun hän kuvaili tuntojaan. Katso reaktio yllä olevalta videolta.

Niko Saarinen nähdään mukana Pirunpeli-sarjassa.MTV / Katja Tamminen

Saarinen kertoo raivokohtauksestaan Podmen Nikotellen-podcastinsa tuoreimmassa minicastissa. Hän kuvailee kaikkien kellariin äänestettyjen kisaajien Kim Heroldin jälkeen olleen heidän liittonsa aikaansaannoksia.

– Ajattelin, ettei tässä ole muuta vaihtoehtoa, nehän äänestävät ensimmäisenä joko minut tai Vivianin (Nick) ulos. Se tuntui niin epäreilulta, että sain järkyttävät raivarit, Saarinen aloittaa.

Hän kertoo menneensä haastatteluhuoneeseen, jossa oli raivonnut.

– Hakkasin semmosta patjaa, siellä oli äänieristys. Itkin ja huusin. Olin niin pahalla päällä, ettei siinä ole mitään järkeä. Minulla oli pitkät kalsarit jalassa. Sanoin, että nyt on sellainen tilanne, että otan Luis Vuittonin laukkuni ja lähden pitkät kalsarit jalassa kävelemään pihalle.

Raivokohtaus eskaloitui siihen, että hän kertoo pyytäneensä ulos kameraryhmän.

– Ajattelin, että teen niin näyttävän realitypoistumisen, kuin osaan. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Näin että se seinä tuli mun pelissä vastaan.

Lopulta Saarinen pääsi kuitenkin raivostaan yli.