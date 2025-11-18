Kolmiosaisessa uutuusdokumentissa uppoudutaan suosituissa viestisovelluksissa käytävään hämäräkauppaan.
Sovellusten vaiettua maailmaa ei tavallisesti haluta ulkopuolisille näyttää, mutta nyt siihen saadaan tutustua ennennäkemättömällä tavalla.
Suomuinen Suomimarket on kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti, jossa toimittaja Jere Silfsten ottaa selville, mitä kaikkea tapahtuu yleisesti käytetyissä viestisovelluksissa.
Viestisovelluksien pimeässä maailmassa rehottaa huumekauppa, mutta tämän lisäksi siellä on monia muitakin asioita, joista tavallisella tallaajalla ei ole minkäänlaista käsitystä. Usein tekojen motiivina on raha, mutta ei aina.
OSA 1
Ensimmäisessä jaksossa tutustutaan nuoreen bentsoriippuvaiseen pariskuntaan, joka rahoittaa huumeriippuvuuttaan ryöstämällä seksinostajia. Viestisovelluksiin tehdyissä ilmoituksissa nuoren naisen kerrotaan suostuvan lähes mihin tahansa. Seksin ostaja ei kuitenkaan tiedä, että todellisuudessa hän joutuukin makuuhuoneeseen ryöstettäväksi.
Katsoja pääsee myös seuraamaan, miten nuori mies tilaa internetistä isoja lasteja huumeita, jotka muut diilaavat eteenpäin viestisovellusten kautta.
Tutustumme myös "Herrasmiesliigaan", joka myy huumeita Snapchatissa. Asiakaskunnassa näkyy läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta: huumeita ostavat niin tavalliset duunarit, perheelliset, julkkikset kuin menestyvät bisnesmiehetkin.