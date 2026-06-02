Osa kunnista järjestää nyt omia lääkäripalveluja lakkautettujen terveyskeskusten tiloihin.

Suomessa on lakkautettu tai lakkauttamisuhan alla arviolta jo noin sata terveysasemaa tai terveyskeskusta.

Osa kunnista hakee nyt mallia Isojoelta, jossa kunta päätti itse paikata lakkautettuja terveyspalveluja ja ostaa omalla rahallaan lääkäri- ja hoitajapalvelut vanhan terveyskeskuksen tiloihin.

Isojoen kunta jäi muutama vuosi sitten kokonaan ilman lääkäriä, kun hyvinvointialue leikkasi lähes kaikki kunnan terveyskeskuspalvelut.

– Meillä laboratoriopalvelut ja lääkäripalvelut ovat vähintään 50 kilometrin päässä. Ilta- ja viikonloppupäivystys on Seinäjoella eli yli sadan kilometrin päässä, kertoo Isojoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Alakortes.

Kunta päätti ostaa lääkäri- ja hoitajapalvelut Isojoen vanhan terveyskeskuksen tiloihin omalla rahalla ja tätä ratkaisua seurataan nyt mielenkiinnolla hyvinvointialueilla.

– Tietysti kunta voi tarjota palveluja yli oman toimialansa, mutta missä se raja menee ja mikä on tämän järjestämislain tarkoitus, niin kyllä se nostaa isoja kysymyksiä, pohtii hyvinvointialueyhtiö Hyvilin asiantuntijalääkäri Kirsti Kähärä.

Hinta ratkaisulle on yllättävän pieni. Isojoki saa 50 000 eurolla kuntalaisilleen reilusti lääkäri- ja hoitajakäyntejä, kun Kela-korvaukset ja asiakasmaksut otetaan huomioon.

