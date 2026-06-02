Erotuomarilegenda Antti Boman puhuu epäonnistumisestaan uransa ainoissa MM-kisoissa. Hän myös ruotii kuohuntaa herättäneitä tuomarien virheitä tuoreessa MM-turnauksessa.

Antti Bomanin komea ura jääkiekkoerotuomarina päättyi kuluneeseen SM-liigakauteen. Porilainen on viheltänyt kaikkein eniten SM-liigan otteluita ja hänet palkittiin peräti yhdeksän kertaa peräkkäin pelaajien äänestämänä SM-liigan parhaana tuomarina.

Silti Bomaninkin uralle mahtui virheitä, kuten kaikkien erotuomarien. Toisinaan kovissa paikoissa.

Vuonna 2012 mies vihelsi uransa ainoiksi jääneissä MM-kilpailuissa.

– Ne olivat Tukholman ja Helsingin jaetut kisat. Muistan ne kyllä elävästi. SM-liigakaudella en viheltänyt kovin hyvin: minulla loppuivat aikaisin pelit. Sitten menin Ruotsin kisoihin. Sain muutaman pelin, Boman kertasi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa ja jatkoi:

– Tuli oikein kova peli Ruotsi–Venäjä. Minä paskoin housuuni siinä. Se meni oikein huonosti. Niistä kisoista jäi huono kuva. Ehkä minä olin vähän turhan aikaisin siellä.

Boman kokee kokemuksen tuoneen tuomarointiin rauhallisuutta: oli "turha enää jännittää mitään".

– Ainakaan tässä iässä ei tarvinnut jännittää sen enempää. Kokemus auttaa joka tilanteessa.

"Se olisi pelastanut ne pojat"

Kokenut silmä havaitsikin huomautettavaa joistakin tuoreiden Sveitsin MM-kisojen tuomarointiepisodeista. Yksi näistä oli Sveitsin ja Ruotsin välisessä puolivälierässä, jossa päätuomareina toimivat Bomanille tutut suomalaiset Riku Brander ja Mikko Kaukokari.

Sveitsin Timo Meier selkeästi polvitaklasi ottelun toisessa erässä Ruotsin . Tre Kronor -hyökkääjä loukkaantui, mutta sveitsiläinen sai matsissa hämmästyttävästi vain kahden minuutin jäähyn poikittaisesta mailasta.