Rikosoikeudenkäyntien seuratuimmilla henkilöillä ei ole ollut kummoisia tuloja, selviää Verohallinnon tiedoista.

Lähivuosien julkein ja historiallisen moneen uhriin kohdistunut rikos oli Vastaamon tietomurto ja -kiristyskokonaisuus. Siitä käräjillä tuomion saaneella Aleksanteri Kivimäellä ei ollut lainkaan veronalaisia tuloja viime vuonna. Helsingin hovioikeus antaa tuomion tapauksesta alkuvuodesta 2026.

Julkisuudessa ollut ja sinne myös lukuisin kyseenalaisin keinoinkin pyrkinyt katujengikasvo Milan Jaff ei tienannut viime vuonna euroakaan, ainakaan siltä osin, kun Verohallinto hänen veronalaisia tulojaan seuraa. Jaffia uhkaa tällä hetkellä karkotus Suomesta, jota hän vastustaa.

Julkkisvangeilla pienet tulot

Katiska-huumevyyhdissä tuomion saaneet Janne "Nacci" Tranberg ja Niko Ranta-aho eivät paistatelleet Suomen suurituloisimpien listoilla.