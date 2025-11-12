Rikos ei kannata: Jaff, Kivimäki, Ranta-aho, Auer – näin tienasivat oikeussalien seuratuimmat
Rikos ei kannattanut, sillä Katiska-huumevyyhdistä tuomion saaneiden Niko Ranta-ahon (vas.) ja Janne Tranbergin ansiotulot olivat matalat, toisen osalta peräti olemattomat. MTV Julkaistu 12.11.2025 11:54
Rikosoikeudenkäyntien seuratuimmilla henkilöillä ei ole ollut kummoisia tuloja, selviää Verohallinnon tiedoista.
Lähivuosien julkein ja historiallisen moneen uhriin kohdistunut rikos oli Vastaamon tietomurto ja -kiristyskokonaisuus. Siitä käräjillä tuomion saaneella Aleksanteri Kivimäellä ei ollut lainkaan veronalaisia tuloja viime vuonna. Helsingin hovioikeus antaa tuomion tapauksesta alkuvuodesta 2026.
Julkisuudessa ollut ja sinne myös lukuisin kyseenalaisin keinoinkin pyrkinyt katujengikasvo Milan Jaff ei tienannut viime vuonna euroakaan, ainakaan siltä osin, kun Verohallinto hänen veronalaisia tulojaan seuraa. Jaffia uhkaa tällä hetkellä karkotus Suomesta, jota hän vastustaa.
Julkkisvangeilla pienet tulot
Katiska-huumevyyhdissä tuomion saaneet Janne "Nacci" Tranberg ja Niko Ranta-aho eivät paistatelleet Suomen suurituloisimpien listoilla.
Rikos ei kannattanut, sillä kirjailijan urastaan huolimatta Tranbergin ansiotulot olivat vain vajaat 10 500 euroa.
Vielä heikommin tulojen osalta meni Ranta-aholla, jonka tulot olivat pyöreä nolla.
Auer-käräjillä istuvat eivät tuloilla pröystäile
Auerin ansiotulot ovat Verohallinnon mukaan äärimmäisen matalat, sillä hänen kerrotaan ansainneen viime vuonna vain 34,99 euroa. Ansiotuloja hänellä ei ole.
Sittemmin nimensä muuttaneen Jens Kukan tulot eivät myöskään ole korkeat, sillä hänen sai veronalaista tuloa viime vuonna vajaat 7600 euroa.
