Artisti Olga esiintyi Nelli Matulan kanssa Leijonien kultajuhlissa.

Jääkiekon MM-kisat huipentuivat sunnuntaina Sveitsin Zürichissä Suomen voittoon. Miesten MM-kultaa voittanutta jääkiekkomaajoukkuetta juhlistettiin Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja Stadioninaukiolla maanantaina.

Aki Linnanahteen juontamassa kansanjuhlassa esiintyivät Nelli Matula, Raptori, Arttu Wiskari, Käärijä, JVG & Haloo Helsinki, Samuell, Ellinoora, Vesala sekä tuoreet euroviisumenestyjät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

Matula nappasi mukaan lavalle artistikollegansa Olgan. Matula lauloi Lemmikki-kappalettaan, kun Olga tuli lavalle. He esittivät Petshop-biisin.

– Olin koko päivän livetreeneissä ja hyppäsin sieltä autoon, jossa meikkasin ja vaihdoin vaatteet (jotka Lilli ja Haidar oli käynyt kaivamassa mun vaatekaapista) ja hyppäsin suoraan lavalle, Olga kirjoittaa Instagram-tilillään.

Olgalla oli yllään lavalla Suomi-bikinit ja minihame.

Selaa kuvia alla olevasta nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.