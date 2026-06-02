Opetusmäärä jää ammattioppilaitoksissa usein kauas minimistä.
Valtaosa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista oppivelvollisista eli alle 18-vuotiaista saa merkittävästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin heille kuuluisi. Asia ilmenee Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Opetushallitukselta hankkimasta aineistosta, jonka tietoja STT julkaisee ensimmäisenä mediana.
Jopa kolme neljäsosaa tutkinnon suorittaneista oppivelvollisista sai keskimäärin 15 prosenttia vähemmän opetusta ja ohjausta kuin koulutuksen lähtökohdaksi määritelty vähimmäistaso vaatisi.
Käytännössä tämä tarkoittaa kolmen vuoden opinnoissa lähes lukukauden verran puuttuvaa opetusta.