Etenkin koulutus on kallistunut.

Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa vuoden takaiseen verrattuna 3 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan eniten kallistui koulutus, jonka hinnat nousivat 11,5 prosenttia.

Toisena tuli liikenne, jossa hinnat kallistuivat 7,6 prosenttia, ja kolmantena terveys, jossa kallistumista oli 6,3 prosenttia.

Tämän vuoden huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat nousivat 0,7 prosenttia.

Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin ei ole sisällytetty esimerkiksi omistusasumista tai kulutus- ja muiden luottojen korkoja.