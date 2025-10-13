Syytetyt rikokset koskevat törkeitä veropetoksia.
Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa vastaan on nostettu Helsingin käräjäoikeudessa syytteet törkeistä veropetoksista.
Asia on tullut vireille käräjäoikeudessa viime kuussa. Asiaa on kuitenkin määrä käsitellä vasta ensi kesänä.
Syytteet koskevat peräti neljää törkeää veropetosta, joista kahdesta syytetään Niko Ranta-ahoa, kahdesta hänen isäänsä. Rikoksista kaksi ensimmäistä on tapahtunut marraskuussa 2016, kolmas vuosina 2018–2020 ja viimeinen 2019–2020.
Rikokset ovat syytteen mukaan tapahtuneet Tampereella.
Vuonna 2021 tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Räty KRP:stä kertoi MTV Uutisille, että verorikosepäily syntyi viranomaistoiminnan johdosta.
– Tämän asian taustalla on verotarkastus ja sen perusteella on aloitettu tutkinta. Sen kummempaa tästä asiasta ei voi kommentoida, Räty kertoi.
Lehtitietojen mukaan rikosepäilyt liittyvät yritysten välisiin rahansiirtoihin, joiden mittaluokka on sadoissa tuhansissa euroissa.
Syytteistä uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat.