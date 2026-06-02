Loimaalla on tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa on kuollut yksi.
Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta raideliikenneonnettomuudesta Loimaalla puoli kahdeksan jälkeen tiistaiaamuna.
Yksi kuoli tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Henkilöautoa kuljettanut nainen kuoli törmäyksessä.
Poliisin mukaan autossa ei ollut tapahtumahetkellä muita eikä junan matkustajia loukkaantunut onnettomuudessa.
Pelastuslaitos ja poliisi olivat paikalla Loimaalla tasoristeysturman jälkeen.MTV / Simo Päivärinta
Komisario Tiina Hyyppä Lounais-Suomen poliisista vahvisti tapahtuneen MTV Uutisille. Tapahtumapaikka on Kytömaantien tasoristeys.
MTV Uutisten paikalta saamissa kuvissa näkyy henkilöauto murskana junan keulassa. Myös Fintraffic tiedotti myöhemmin, että turmassa osallisena ollut Turusta Tampereelle matkannut IC905 törmäsi henkilöautoon.
Radan kunnostustyöt onnettomuuden jälkeen ovat päättyneet ja radalla on normaali liikenne.
Ylen mukaan Kytömaantien tasoristeys oli lisätty Väyläviraston poistolistalle jo vuonna 2020.