Kuume ei ole sairauden ainoa merkki. Hyvin kipeänä voi olla myös normaalilämpöinen.

Varsinkin flunssakaudella moni palaa peruskysymysten äärelle: Kehtaako nuhassa mennä toimistolle? Entä miten kipeä täytyy olla, että voisi jäädä kotiin? Moni pitää kuumetta parhaana merkkinä sairaudesta ja levon tarpeesta, vaikka näin ei kenties kannattaisi ajatella.

Joillekin kuume nousee pienestäkin asiasta, toisille ei pahastakaan taudista. Kehon lämpötila onkin tavallaan epäluotettava sairauden merkki, sillä hyvin sairas voi olla myös täysin kuumeettomana.

– Ehkä se on jonkinlaista vanhanaikaista ajattelua: sitten, kun on kuume, täytyy levätä sängyssä, ylilääkäri Heli Kivimäki Pirtestä pohtii.

Kuumereaktio esimerkiksi nostaa verenpainetta sekä lisää juomisen tarvetta ja hikoilua. Kun se iskee, kannattaa ehdottomasti jäädä petiin.

– Kyllähän kuume on sairauden merkki, mutta ei se ainoa ole. Ihmiset helposti ajattelevat psyykkisistä oireista, että jos tämän sijaan olisi jalka poikki, olisi helppoa olla sairauslomalla. Se olisi selkeä merkki, joka oikeuttaa levon. Mutta ei kuume ole lääkärin näkökulmasta sairauden ainokainen merkki. Olemassa on kuumeettomia keuhkokuumeita, ja muitakin merkkejä vakavasta infektiosta on kuin kuume.

"Kumpikaan ääripää ei ehkä ole niin toivottava"

Sitä, miten sairas on, on toisinaan vaikeaa itse arvioida. Kuumeen lisäksi merkkejä taudista ovat Kivimäen mukaan pulssi sekä se, miten lihakset jaksavat pystyssä oloa.

– Yleisiä reilumman infektion ja levon tarpeen merkkejä ovat voimaton olo, hengenahdistus ja se, jos lepopulssi nousee. Perussairaus pohjalla vaikuttaa myös. Ihmiset ovat niin erilaisia: jotkut ovat hyvin sairaudentuntoisia ja heille tulee pienistäkin oireista tarve levolle, ja toiset puuskuttavat eteenpäin vaikka minkälaisessa tilanteessa. Kumpikaan ääripää ei ehkä ole niin toivottava, Kivimäki kuvaa.

Toisaalta: aikuinen päättää omista asioistaan.

– Jokainen aikuinen toimii oman harkintansa mukaan eikä ihmisiä määräänsä enempää voi ohjata. Ehkä voisi rauhoitella niitä, jotka eniten hermostuvat oireista, ja toppuutella niitä, jotka vain painaisivat eteenpäin, vaikka selkeitä sairauden merkkejä on läsnä. Kun sairauslomaa suosittelee ja määrää, pitäisi tunnistaa, millainen ihmistyyppi henkilö on.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran huhtikuussa 2024.

