Yllättävä eläinkohtaaminen keskeytti Venlan läksyhetken.

Maskussa asuva Venla Moberg oli tekemässä matematiikan läksyjä, kun hän havaitsi liikettä takapihalla.

– Ensin luulin sitä peuraksi, mutta kun huomasin, että se on ilves, niin olin kyllä vähän yllättynyt, tyttö kertoo tilanteesta.

Ilves käveli hitaasti takapihan poikki ja päätti myös merkata reviirinsä puun juurelle.

– Kyllä tässä pihalla näkyy muita eläimiä, mutta ilves on sen verran arka, että sitä ei kyllä yleensä näy. Olihan se hieno nähdä, Moberg jatkaa.

Harvinaisen eläinkohtaamisen jäljiltä Moberg kertoo katselevansa takapihalleen aiempaa useammin.

Voit katsoa ilveskohtaamisen yllä olevalta videolta!