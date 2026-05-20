WHO:n mukaan ebolatilanne ei ole kehittynyt pandemiaksi.
Ebolatapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia 139. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.
Erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa raivoava tappava ebolaepidemia alkoi todennäköisesti ainakin pari kuukautta sitten.
WHO julisti ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Nyt järjestö katsoo, ettei tilanne täytä pandemian kriteereitä. WHO kuitenkin arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea.
WHO voi julistaa pandemian, jos epidemia aiheuttaa merkittävän uhan terveydelle maanosien yli.