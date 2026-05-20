Janne Kuokkanen putoaa Leijonien 13. hyökkääjäksi, kun Mikael Granlund hyppää kaukaloon torstaina Latviaa vastaan.

Antti Pennanen kertoi keskiviikon jääharjoituksen päätteeksi, että Mikael Granlund on heti askissa torstaina Latvia-pelissä. Hän muodostaa ykkösketjun Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa.

Keskiviikon aamujäillä ykkösketjussa stunttimiehenä viilettänyt Janne Kuokkanen putoaa 13. hyökkääjäksi. Hän on pelannut turnauksen alun kolmosketjussa.

USA:ta vastaan loukkaantunut Urho Vaakanainen ei ollut jäillä tänään, mutta hänen kisansa jatkuvat.

– Todennäköisesti ei ole vielä (turnaus) ohi. Hän palaa vielä kokoonpanoon, jos kaikki menee niin, kuin tällä hetkellä näyttää. Ei palaa vielä torstaina tai perjantaina kuitenkaan. on huomenna seitsemäs puolustaja, Pennanen kertoi.