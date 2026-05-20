Janne Kuokkanen on se mies, joka "ottaa iskun", kun NHL:stä saapuva Mikael Granlund istutetaan Leijonien ykkösvitjaan heti torstaina. Kuokkanen otti uutisen vastaan jämäkästi.
Turnauksen alun kolmoskentässä pelannut Kuokkanen oli keskiviikkona "pitämässä paikkaa" ykköskentässä, johon Granlund hyppää Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon viereen.
Huomenna kohtalona on kuitenkin 13. hyökkääjän rooli, eli putoaminen lähtökohtaisten hyökkäysketjujen ulkopuolelle.
– Se on just niin. Meillä on helvetin hyvä nippu täällä kasassa. Olen iloinen, että olen päässyt mukaan. Otan jokaisen paikan ja roolin vastaan, kaikki on voittoa, Kuokkanen ilmoittaa terhakkaasti medialle.
SHL:n Malmö Redhawksia edustava hyökkääjä kuvailee oman turnauksensa pitäneen sisällään hyviä ja huonoja vaiheita, mutta se on mennyt "ihan ok".