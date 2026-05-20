Suomikin näyttäisi olevan matkalla savuttomuuteen, mutta muiden nikotiinituotteiden käyttö on alkanut yllättäen kasvaa.
Mistä muutos johtuu, mitä siitä seuraa ja mitkä olisivat tehokkaimmat keinot käytön vähentämiseen?
Nykyinen hallitus on kieltänyt nikotiinipussien hallussapidon alaikäisiltä ja rajoittanut esimerkiksi sallittua makuvalikoimaa ja markkinointia.
Iso-Britannia päätti huhtikuussa kieltää tupakan ostamisen elinikäisesti vuonna 2009 ja sen jälkeen syntyneiltä.
Kokoomus on Suomen suurista puolueista innokkain samankaltaiseen kovaan kieltoon. Puolueessa on laadittu tavoiteohjelma, jonka mukaan tupakan myynti kiellettäisiin vuonna 2030 kokonaan vuoden 2015 jälkeen syntyneille nuorille.
Mikä on hyvä ratkaisu, jotta nikotiinitrendi saataisiin käännettyä? Studiossa Helsingin yliopiston työterveyden professori Kari Reijula.