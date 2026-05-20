Muista pari tärkeää valmistusvinkkiä, kun teet voileipäkakkua!
Annin Uunissa -ruokavaikuttajana tuttu Anni Paakkunainen jakoi toukokuussa Huomenta Suomessa parhaita vinkkejään voileipäkakun valmistamiseen.
Lähetyksessä valmistui sekä nakuversio kasvisvoileipäkakusta sekä perinteikkäämpi pyöreä kinkkuvoileipäkakku.
Lue myös: Kasvisvoileipäkakku todella vaivattomasti: Annin skagen uppoaa kuin väärä raha
Voileipäkakkua tehdessä on syytä pitää mielessä muutama oleellinen valmistusvinkki.
Yksi tärkeimmistä asioista on riittävä kostutus. Lisäksi voileipäkakun kannattaa antaa myös tekeytyä.
– Voileipäkakku paranee aina, kun se saa maustua. Maut tasaantuu ja kosteudet pääsee muhimaan, Anni vinkkasi.
Lue myös: Voileipäkakku, ylioppilaslakkikeksit ja muut tarjoilut valmistujaisjuhliin
Pahin virhe voileipäkakun valmistuksessa
Mikä on sitten pahin virhe minkä kakkua valmistaessa voi tehdä?
– Se mikä voi pilata voileipäkakun on se, jos ei sitä kostuta ollenkaan tai että kostuttaa liikaa.
Ruokavaikuttaja ei suosittele käyttämään esimerkiksi liian vetisiä täytteitä voileipäkakussa.