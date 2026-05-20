Muista pari tärkeää valmistusvinkkiä, kun teet voileipäkakkua!

Annin Uunissa -ruokavaikuttajana tuttu Anni Paakkunainen jakoi toukokuussa Huomenta Suomessa parhaita vinkkejään voileipäkakun valmistamiseen.

Lähetyksessä valmistui sekä nakuversio kasvisvoileipäkakusta sekä perinteikkäämpi pyöreä kinkkuvoileipäkakku.

Voileipäkakkua tehdessä on syytä pitää mielessä muutama oleellinen valmistusvinkki.

Yksi tärkeimmistä asioista on riittävä kostutus. Lisäksi voileipäkakun kannattaa antaa myös tekeytyä.

– Voileipäkakku paranee aina, kun se saa maustua. Maut tasaantuu ja kosteudet pääsee muhimaan, Anni vinkkasi.

Pahin virhe voileipäkakun valmistuksessa

Mikä on sitten pahin virhe minkä kakkua valmistaessa voi tehdä?

– Se mikä voi pilata voileipäkakun on se, jos ei sitä kostuta ollenkaan tai että kostuttaa liikaa.

Ruokavaikuttaja ei suosittele käyttämään esimerkiksi liian vetisiä täytteitä voileipäkakussa.