Teuvo Teräväinen katkaisi pitkän pisteettömän putkensa NHL:ssä, kun hänen edustamansa Chicago Blackhawks koki voittomaalikisan jälkeen 2–3-tappion New York Islandersille.
Teräväinen vastasi joukkueensa avausmaalista pelin toisessa erässä. Teräväinen laukoi kiekon verkkoon suoraan Oliver Mooren syötöstä.
Maalin myötä Teräväinen katkaisi peräti 12 ottelun pisteettömän putkensa. 31-vuotias taituri on tehnyt nyt 38 ottelussa 18 (7+11) tehopistettä.
Teräväinen pääsi yrittämään maalintekoa myös voittomaalikilpailussa, mutta ei onnistunut ohittamaan Islanders-vahti David Rittichia.
Chicago on läntisessä konferenssissa sijalla 14. Islanders puolestaan on idässä sijalla neljä.