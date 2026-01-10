NHL:ssä pelaava Carolina Hurricanes pohtii vakavissaan suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemen kauppaamista, kertoo Sportsnet.

Sportsnetin tietojen mukaan Carolina on valmis kauppaamaan Kotkaniemen muualle, jos joukkue pystyy sitä kautta vahvistamaan omaa joukkuettaan kevään tosipelien lähestyessä.

Sportsnetin mukaan Carolina sisällytti Kotkaniemen kahteen jo tekemäänsä tarjoukseen tavoitellessaan Los Angeles Kingsistä Montreal Canadiensiin siirtynyttä Phillip Danaultia ja Vancouver Canucksista Minnesota Wildin riveihin kaupattua Quinn Hughesia.

Sportsnetin toimittajan Elliotte Friedmanin mukaan Kotkaniemi on herättänyt kiinnostusta muiden NHL-seurojen keskuudessa.

Friedman nostaa tekstissään esiin tämänhetkisen keskushyökkääjämarkkinan. 31-vuotias Alexander Wennberg solmi juuri kolmivuotisen ja kuuden miljonan dollarin vuositulot takaavan jatkosopimuksen San Jose Sharksin kanssa. Christian Dvorak, 29, teki viiden vuoden ja 5,15 miljoonan vuositulot tuovan jatkon Philadelphia Flyersin kanssa.