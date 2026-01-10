Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell on saanut sakot NHL:n kurinpitodelegaatiolta.
Perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa Montrealin ja Floridan välisessä ottelussa Lundell sai toisessa erässä 2+2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta huitaistuaan Montrealin Alexandre Texieriä kasvoihin.
Tilanne eteni aina NHL:n kurinpitoon, joka lätkäisi Lundellille 5 000 dollarin maksimisakot.
Kyseessä on jo toinen kerta kahden viikon sisällä, kun Lundell saa sakot korkeasta mailasta. Häntä rangaistiin 5 000 euron sakoilla myös 27. joulukuuta pelatun Tampa Bay Lightning -ottelun jälkeen. Tuolloin korkean mailan kohteeksi joutui Jake Guentzel.