Raju rankkasade ja ukkosmyrsky pyyhkäisivät New Yorkin yli MM-finaalin aattona lauantaina. Jalkapallolegenda Joe Hart julkaisi videon karuista olosuhteista.

Sunnuntaina pelattavan MM-finaalin alla keskustelu on pyörinyt vahvasti pelillisten asioiden lisäksi myös sään ympärillä. Kanadan maastopalojen savu levisi myös finaalin isäntäkaupunki New Yorkiin ja ilmanlaatu oli finaalin alla jopa vaarallisen kehno.

Lauantaina savuhaittaan saatiin kuitenkin helpotusta, kun rankkasade pyyhälsi New Yorkin yli. Sade toi mukanaan kuitenkin toisen ongelman, sillä se oli jopa niin voimakas, että kaupungin kadut tulvivat.

Entinen huippupelaaja ja MM-kisoissa BBC:n asiantuntijana toimiva Joe Hart julkaisi Instagram-tarinassaan videon sääoloista. Videolla Hart tallustelee litimärässä t-paidassa lainehtivalla jalkakäytävällä paljain jaloin.

Videolta näkee myös, kuinka ajotie on täysin veden vallassa.

– Sää on loistava täällä. Kengät on otettu pois, tennarit ovat pilalla, Hart toteaa videolla.

Espanja ja Argentiina iskevät yhteen MM-finaalissa sunnuntaina kello 22.00. Sääennusteet povaavat New Yorkiin poutaista ja aurinkoista päivää.