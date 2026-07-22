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MM-finaalin ympärillä erikoinen ilmiö – katsojat lääpällään päätuomariin

0:18 Katso myös: Argentiinalaisten veri kiehahti loppuvihellyksen jälkeen

Julkaistu 43 minuuttia sitten

Jalkapallon miesten MM-finaalin päätuomari Slavko Vincic kiinnitti katsojien huomion yllättävällä tavalla. Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Finaaliottelun myötä sosiaalisessa mediassa on julkaistu lukuisia videoita, joissa ihastellaan finaaliottelun päätuomaria Slavko Vincicia. Erään somekäyttäjän jakamalle videolle on koostettu finaaliottelusta taltioituja klippejä, joissa Vincic muun muassa puuttuu argentiinalais- ja espanjalaispelaajien väliseen sanaharkkaan ja vaikuttaa ojentavan näitä tiukasti. Instagramissa julkaistu, humoristisilla saatesanoilla varustettu video on kerännyt vuorokaudessa reilusti yli 200 000 tykkäystä ja tuhansia kommentteja. Kommentoijat eivät peittele ihastustaan postauksen kommenttikentässä. – Fifa halusi kaikkien naisten huomion – ja sen se myös sai, yksi kommentoi. – Tulen kaipaamaan häntä kaikkein eniten, toinen kirjoittaa. – Kun hän näkyi ensimmäistä kertaa ruudulla minä kirjaimellisesti pysähdyin ja vain tuijotin, kolmas kertoo. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Vastaavia videoita on julkaistu runsaasti esimerkiksi videopalvelu TikTokissa. Videoilla on parhaimmillaan jopa miljoonia näyttökertoja. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen

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Slovenialainen Vincic, 46, tuomaroi MM-kisoissa neljässä ottelussa. Fifa julkaisi aiemmin viestipalvelu X:ssä videon hetkestä, jolloin Vincic sai kuulla tuomaroivansa MM-finaalin. Videolla näkyy, kuinka mies liikuttuu kyyneliin.

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Vuonna 2020 Vincic joutui kohun keskelle, kun hänet ja useita muita henkilöitä otettiin kiinni poliisioperaation yhteydessä Bosnia ja Hertsegovinassa.

Vincic oli osallistunut Bijeljinan kaupungissa järjestettyihin juhliin, jotka poliisi ratsasi osana prostituutiosta ja huumekaupasta epäillyn kansainvälisen rikollisjärjestön tutkintaa.

Poliisi löysi juhlista kokaiinia, aseita, luotiliivejä ja käteistä rahaa.

Poliisi kuulusteli Vinciciä todistajana ja vapautti hänet samana päivänä. Vinciciä ei epäilty tai syytetty rikoksesta, sillä viranomaiset eivät löytäneet todisteita, jotka olisivat yhdistäneet hänet rikollisjärjestöön.

Tapahtunut päätyi nopeasti otsikoihin. Vincic itse kertoi matkustaneensa Bosnia ja Hertsegovinaan liiketapaamiseen ja saaneensa kutsun tilaisuuteen, jonka hän luuli olevan bisneslounas. Mies ei kertomansa mukaan tiennyt juhlissa tapahtuneista laittomista toimista.

– Päädyin maatilalle sattumalta. Minulla on oma yritys, ja olin Bosnia ja Hertsegovinassa liiketapaamisessa. Hyväksyin kutsun lounaalle, mikä osoittautui suurimmaksi virheekseni, hän kommentoi tapahtunutta slovenialaiselle medialle.

– Kadun sitä. Istuin pöydässä seurueeni kanssa, kun yhtäkkiä poliisi saapui ja tapahtui mitä tapahtui. Minulla ei ole mitään tekemistä sen järjestön kanssa, joka pidätettiin ja vangittiin, eikä myöskään liikekumppaneillani. Meidät vietiin poliisiasemalle ja kuulusteltiin todistajina, mutta kun kävi ilmi, ettemme edes tunteneet heitä, pääsimme lähtemään, Vincicin lausunto jatkui.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

Katsojat ihastuivat päätuomari Slavko Vinciciin | MTV Uutiset