Jalkapallon miesten MM-finaalin päätuomari Slavko Vincic kiinnitti katsojien huomion yllättävällä tavalla.
Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.
Finaaliottelun myötä sosiaalisessa mediassa on julkaistu lukuisia videoita, joissa ihastellaan finaaliottelun päätuomaria Slavko Vincicia.
Erään somekäyttäjän jakamalle videolle on koostettu finaaliottelusta taltioituja klippejä, joissa Vincic muun muassa puuttuu argentiinalais- ja espanjalaispelaajien väliseen sanaharkkaan ja vaikuttaa ojentavan näitä tiukasti.
Instagramissa julkaistu, humoristisilla saatesanoilla varustettu video on kerännyt vuorokaudessa reilusti yli 200 000 tykkäystä ja tuhansia kommentteja. Kommentoijat eivät peittele ihastustaan postauksen kommenttikentässä.
– Fifa halusi kaikkien naisten huomion – ja sen se myös sai, yksi kommentoi.
– Tulen kaipaamaan häntä kaikkein eniten, toinen kirjoittaa.
– Kun hän näkyi ensimmäistä kertaa ruudulla minä kirjaimellisesti pysähdyin ja vain tuijotin, kolmas kertoo.
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Vastaavia videoita on julkaistu runsaasti esimerkiksi videopalvelu TikTokissa. Videoilla on parhaimmillaan jopa miljoonia näyttökertoja.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen