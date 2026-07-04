. Varsinainen peliaika oli päättynyt 1–1, eivätkä joukkueet onnistuneet maaliteossa jatkoajalla.
Ylärimaan pallon kolauttanut Lucas Herrington epäonnistui toisena aussipelaajana rankkarikisan 4. parissa. Tämän jälkeen Hossam Abdelmaguid jatkoi Egyptin osumaputkea ja varmisti maan paikan neljännesvälierissä.
Fox Sportsin asiantuntijana toimiva Zlatan Ibrahimovic totesi pilkkukisojen olevan kuin lottoa. Maalintekijöistä tulee sankareita, epäonnistujista sylkykuppeja.
– Haluan sanoa jotain Herringtonille. Olet 18-vuotias, olet nuori ja urasi alussa. Kun menit laukomaan, osoitit paljon rohkeutta. Jokainen ei tee tuota. Ystäväni, olet paras. Älä kuuntele muita, Ibrahimovic totesi Foxin lähetyksessä.
– Kuuntele, Herrington. Jos haluat ottaa yhteyttä, olen täällä, ruotsalaislegenda jatkoi.