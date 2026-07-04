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Zlatan Ibrahimovic yllätti kesken MM-lähetyksen: "Jos haluat ottaa yhteyttä, olen täällä"

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Zlatan Ibrahimovic yllätti kesken MM-lähetyksen: "Jos haluat ottaa yhteyttä, olen täällä"

Egypti kukisti sen pilkkukisassa 4–2

. Varsinainen peliaika oli päättynyt 1–1, eivätkä joukkueet onnistuneet maaliteossa jatkoajalla.

Ylärimaan pallon kolauttanut Lucas Herrington epäonnistui toisena aussipelaajana rankkarikisan 4. parissa. Tämän jälkeen Hossam Abdelmaguid jatkoi Egyptin osumaputkea ja varmisti maan paikan neljännesvälierissä.

Video rankkariratkaisusta jutun alla.

– Haluan sanoa jotain Herringtonille. Olet 18-vuotias, olet nuori ja urasi alussa. Kun menit laukomaan, osoitit paljon rohkeutta. Jokainen ei tee tuota. Ystäväni, olet paras. Älä kuuntele muita, Ibrahimovic totesi Foxin lähetyksessä.