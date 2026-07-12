Tuhannet norjalaiset jalkapallofanit valtasivat Oslon kadut ja kuninkaanlinnan edustan tappiosta huolimatta. Katso video artikkelin alusta!
Norjan jalkapallomaajoukkueen historiallinen MM-kisataival päättyi puolivälierätappioon Englantia vastaan lukemin 2–1, mutta pettymys ei estänyt tuhansia faneja kokoontumasta Oslon kuninkaanlinnan edustalle juhlimaan joukkuettaan vielä kerran.
Aamuyöllä järjestetty viikinkisoutu, josta norjalaiskannattajat ovat tulleet tunnetuiksi, täytti kaupungin keskustan laululla ja ilotulitteilla.
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Norjan matka MM-kisoissa on ylittänyt kaikki odotukset ja fanit halusivat osoittaa kiitollisuutensa joukkueelle näyttävällä yhteisellä eleellä.
Kello kahden aikaan yöllä Norjan väreihin pukeutuneet kannattajat marssivat Oslon kaduilta linnan edustalle, missä viimeinen viikinkisoutu sai aikaan sähköisen tunnelman.
– Tunnelmat ovat ristiriitaiset. Olen vähän pettynyt, mutta samalla todella ylpeä, koska pääsimme paljon pidemmälle kuin kukaan olisi odottanut, sanoo ottelua seurannut Jarl Anders Ruset Hjelle Reutersin haastattelussa.
Jalkapallon MM-kisoissa menestyminen on norjalaisille harvinaista herkkua, sillä maa oli mukana viimeksi vuonna 1998.