Cleveland Cavaliersin supertähti James Harden, 36, pidätettiin lauantaiaamuna. Nyt häntä syytetään ampuma-aserikoksesta, kertoo New York Post.

Lehti on nähnyt syytteen, jossa todetaan, että Harden säilytti autossaan käsiasetta. Ase oli ollut näkyvissä ilman koteloa. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan ase oli etuistuimen mukitelineessä. Nyt kertaalleen NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Harden saa vastata syytteisiin ampuma-aserikoksesta.

Harden vapautettiin muutamaa tuntia myöhemmin takuita vastaan. Oikeudenkäynti on määrä pitää 22. kesäkuuta. Harden oli tällä kaudella aina konferenssifinaaleissa asti, mutta Cleveland hävisi sarjan suoraan neljässä ottelussa New York Knicksille.

Harden on valittu urallaan 11 kertaa NBA:n tähdistöön. Hän on ollut kolmesti sarjan paras pistemies. Hardenilta löytyy myös menestystä maajoukkueesta. Hän voitti vuonna 2012 olympiakultaa ja kaksi vuotta myöhemmin maaailmanmestaruuden.