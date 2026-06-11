Knicks otti torstain vastaisena yönä uskomattoman voiton neljännessä loppuottelussa ja johtaa ottelusarjaa 3–1. Se nousi ennätyksellisen 29 pisteen takaa voittoon 1,5 sekuntia ennen loppua.
Sensaatiota oli eturivissä todistamassa muiden vakiokalustoon kuuluvien julkkisten lisäksi Knicks-faniksi paljastunut popin megatähti Taylor Swift, ja näin ollen ottelu sai maksimaalisen huomion myös Suomea myöten.
New Yorkista välitetyt uutiskuvat muistuttavat vuodentakaisia juhlia, joita itse olin todistamassa paikan päällä MSG:llä ja sen pihalla. Tuolloin Knicks eteni neljän parhaan joukkoon ensimmäistä kertaa 26 vuoteen kaatamalla hallitsevan mestarin Boston Celticsin.
Ja tuolloinkin tietyömaakartiot lentelivät, ja uhkarohkeimmat kiipeilivät kymmenen metrin korkeuteen mainoskylttien päälle.
En kuitenkaan yksin liikkeellä ollessanikaan kokenut oloani turvattomaksi, sillä eläydyin juhlahumuun, vaikka en Knicks-fani olekaan. Mutta auta armias, jos minulla olisi ollut vastustajan pelipaita päälläni.
Pahoinpitelyt varjostavat voitonjuhlia
Vastenmielisin ilmiö New Yorkin juhlahumussa liittyy väkivaltaan ja vastustajan epäkunnioitukseen.
Knicksin tappion päättyneen kolmannen finaalin jälkeen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä videoita, joilla näkyy, kuinka vastustajajoukkue Spursin paita päällä olevia ihmisiä pahoinpidellään.