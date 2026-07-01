NFL-tähti Calais Campbellin veljeä syytetään äitinsä murhasta.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-tähtipelaaja Calais Campbellin 71-vuotias äiti Nateal Campbell löytyi tiistaina kuolleena kodistaan Atlantassa.

Huolestunut perheenjäsen oli pyytänyt poliisin hyvinvointitarkastukselle, eikä Nateal reagoinut enää mihinkään, WSB-TV raportoi.

Natealin poika ja Calais Campbellin, 39, veli Ciarre Campbell, 41, pidätettiin. Häntä syytetään murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja ampuma-aseen hallussapidosta.

Asianajaja Jay Abt vakuutteli Ciarren olevan syytön.

– Odotamme, että hän on oikeudessa. Minulla on kunnia puolustaa häntä ja ennen kaikkea Campbellin perhettä. Pyydän heidän puolestaan, että yleisö kunnioittaisi heidän yksityisyyttään tällä hetkellä, asianajaja sanoi.

Campbellin perhe on julkaissut Natealin kuolemaa koskevan tiedotteen.

– Vaikka hänen menehtymisensä yksityiskohtia tutkitaan vielä, meitä lohduttaa tieto siitä, että hän on jälleen yhdessä isämme, rakkaan Chuckinsa kanssa, ja Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen, sylissä. Pyydämme yksityisyyttä tänä aikana, jotta voimme kunnioittaa hänen muistoaan ja käsitellä suurta suruamme yksityisesti sekä perheen kesken, tiedotteessa kerrotaan.

Calais Campbell on valittu urallaan muun muassa kuudesti NFL:n tähdistöottelu Pro Bowliin. Yhdysvaltalaishuippu edustaa nykyisin Baltimore Ravensia.