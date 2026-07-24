Laulaja Chris Brown myönsi syyllisyytensä lontoolaisessa yökerhossa sattuneeseen rähinöintiin.

Yhdysvaltalaislaulaja Chris Brown tunnusti perjantaina syyllisyytensä tappeluun lontoolaisessa yökerhossa, kertoo CNN. Välikohtauksessa loukkaantui musiikkituottaja.

Asiaa käsiteltiin oikeuden istunnossa Lontoossa. Siellä Brown, 37, muutti syyllisyystunnustustaan. Hän oli aiemmin kiistänyt vuoden 2024 välikohtaukseen liittyvät vakavammat syytteet.

Vastineeksi tästä tunnustuksesta syyttäjät hylkäsivät syytteet pahoinpitelystä, törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä ja vaarallisen aseen hallussapitoa koskevista syytteistä.

Myös ystävä sai syytteen

Brownin ystävä ja lauluvalmentaja Omololu Akinlolu tunnusti myös syyllistyneensä tapahtuneeseen. Kaksikon oli määrä joutua oikeudenkäyntiin lokakuussa.

Brown oli kiistänyt hyökänneensä Abraham Diawin kimppuun pullon kanssa Tape-yökerhossa Lontoon Mayfairin alueella helmikuussa 2023. Syyttäjien mukaan tappelu kuitenkin tallentui valvontakameralle yökerhossa, joka oli täynnä ihmisiä.

Syyttäjän mukaan Brown löi uhria kahdesti päähän käyttäen lasipulloa aseena. Hän luonnehti tapausta niin, että kyseessä oli Brownin ja Akinlolun "raaka ja täysin provosoimaton hyökkäys".

Kiertue onnistui takuiden vuoksi

Brown, joka on yksi mailman kuuluisimista R & B-artisteista, pääsi tuolloin vapaaksi viiden miljoonan punnan eli noin 5,86 miljoonan euron takuita vastaan, CNN kertoo. Se mahdollisti hänen kiertueensa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viime kesänä.